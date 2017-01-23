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СК начал проверку по факту смерти 5-летнего мальчика с пакетом на голове

23.01.2017 г. 14:09

СК начал проверку по факту смерти 5-летнего мальчика с пакетом на голове
Фото с сайта lipetsk.sledcom.ru

СК начал проверку по факту смерти 5-летнего мальчика с пакетом на голове. Тело ребенка отправили на судебно-медицинское исследование. Речь идет о жутком случае, который произошел в Златоусте в воскресенье, 22 января. В течение нескольких минут, когда родители отправились в магазин, а бабушка еще не пришла, ребенок надел на голову целлофановый пакет и не смог его снять. Пришедшая в квартиру женщина обнаружила внука без признаков жизни. Со слов матери и отца, мальчик в игре ранее надевал пакет на себе голову и они ему объясняли, что это опасно. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки они решат, возбуждать уголовное дело или нет.

 

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