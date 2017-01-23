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После прыжка девочки с 6-го этажа из-за учебы прокуратура проверяет школу

23.01.2017 г. 14:06

После прыжка девочки с 6-го этажа из-за учебы прокуратура проверяет школу
Фото с сайта nv86.ru

После прыжка девочки с 6-го этажа из-за учебы прокуратура проверяет школу. Инспектировать будут образовательный процесс в учебном заведении №155 после трагического инцидента с семиклассницей. По данным 31tv.ru, 27 декабря 13-летняя девочка спрыгнула с 6-го этажа строящегося здания в Тракторозаводском районе из-за конфликта с 82-летней учительницей математики. Школьница чудом осталась жива, однако получила тяжелые травмы и уже перенесла сложную операцию.

Как сообщила телеканалу заместитель прокурора Тракторозаводского района Ольга Мангилева, в школе эксперты проверяют соблюдение положений закона об образовании. Параллельно инспектируют собственника недостроенного здания на улице Хохрякова, с площадки которого спрыгнула девочка.

По факту падения школьницы с 6-го этажа проверку начали также специалисты управления СК по Челябинской области. По их данным, инциденту предшествовала ссора ребенка с матерью.

 

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