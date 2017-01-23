Фото: УМВД по Челябинску

Челябинец украл у девушки в кафе планшет и спрятал в трусы. Гаджет у вора в нижнем белье нашли полицейские. Все случилось в один из январских дней в развлекательном заведении на улице Кирова. В 06:00 в дежурную часть УМВД по Челябинску поступило сообщение о краже личных вещей у одной из посетительниц. Правоохранители на патрульном автомобиле прибыли на место. Возле кафе они заметили молодого человека, который, увидев сотрудников полиции, попытался скрыться. Стражам порядка это показалось подозрительным. Парня задержали и провели в кафе для выяснения обстоятельств. Там девушка, которая звонила в полицию, сказала, что этот человек украл у нее планшет и кошелек.

Фото: УМВД по Челябинску

Задержанного доставили в отдел, где в ходе личного досмотра были обнаружены похищенные вещи. При этом кошелек мужчина прятал в рукаве верхней одежды, а планшет пытался скрыть под брюками в нижнем белье. Возбуждено уголовное дело. Преступника отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

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