Фото с сайта Trend

В Челябинске разыскивают мужчину, расстрелявшего знакомого во дворе дома. Инцидент произошел 16 января на улице Молодогвардейцев. Возле дома №26 поссорились двое мужчин. Сначала они разговаривали в машине, после чего тот, кто сидел на заднем сиденье, достал пистолет и выстрелил несколько раз. Очевидцы вызвали скорую. Медики отвезли пострадавшего в больницу, где он ночью скончался.

Погибшему было 34 года. Личность подозреваемого установлена. Как сообщает агентство новостей "Доступ", он объявлен в розыск. Причины конфликта в интересах дела пока не разглашают.

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Все новости за 23.01.2017 г.»