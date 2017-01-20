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В Челябинске ищут парня, отнявшего мобильный телефон у ребенка

20.01.2017 г. 15:35

В Челябинске ищут парня, отнявшего мобильный телефон у ребенка

В Челябинске ищут парня, отнявшего мобильный телефон у ребенка. Вечером 22 ноября 2016 года подросток неподалеку от дома №9 по улице Худякова подошел к малолетнему мальчику и предложил выбрать из двух вариантов: расстаться с телефоном или быть избитым. Ребенок испугался расправы и отдал вымогателю мобильник марки Alcatel. Подросток схватил добычу и сразу ушел.

Полиция просит очевидцев помочь в поисках преступника. Известно о нем только то, что ему от 14 до 17 лет. Есть также видеозапись с преступником, которую распространил Следственный комитет.

 

  Видео: СУ СКР по Челябинской области

 

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