Прокуратура проверила 30 челябинских заводов из-за смога. Неделя так называемых неблагоприятных метеоусловий стала в областном центре и окрестных городах периодом затрудненного дыхания и першения в горле. Специалисты надзорного ведомства внепланово выезжают на предприятия. Цель - проверить соблюдение нормативов работы, установленных на периоды НМУ.

На сегодняшний день проинспектировано 30 промышленных предприятий, расположенных на территории Челябинска. В их числе ЧМК и ЧЭМК. На местах проводят отборы проб воздуха на лабораторные исследования и опрашивают должностных лиц, ответственных за природоохранные мероприятия. По результатам проверки прокуратура даст оценку деятельности каждого предприятия. Нарушителям грозят разбирательства.

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