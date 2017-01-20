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Десять «черных риелторов» предстали перед судом за хищение 37 квартир в Челябинске
20.01.2017 г. 15:28
Десять «черных риелторов» предстали перед судом за хищение 37 квартир в Челябинске. С февраля 2008 года по октябрь 2010-го соучастники входили в доверие к неблагополучным гражданам, убеждали новых знакомых продать жилье, а взамен вселяли их в аварийные квартиры, стоимость которых не превышала 100 тыс. рублей. Разницу преступники присваивали себе.
Потерпевшими по делу проходят 46 человек. Общий ущерб оценивается в 48 млн рублей. Всего риелторы обманом продали 37 квартир. Как сообщили в прокуратуре, подельники признаны виновными в мошенничестве и присвоении чужого имущества. Организатор банды Дмитрий Агеев проведет в колонии общего режима 13 лет. Восемь его подельников приговорили к срокам от 6 до 11 лет. Одна из соучастниц отделалась условным сроком на 5 лет 6 месяцев.
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