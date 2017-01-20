Фото с сайта Ugra-news.ru

В Челябинске школьница прыгнула с 7-го этажа из-за проблем с учебой. Семья девочки обвиняет в случившемся учителя математики. Об этом 31tv.ru заявили родители 13-летней пострадавшей, которая чудом осталась жива, но получила тяжелые травмы. По данным сайта, школьница сбросилась с площадки в недостроенном доме. У семиклассницы сломаны несколько позвонков и шейка таза. Девочке сделали операцию, теперь предстоит длительная реабилитация в больнице.

Родные школьницы заявили журналистам, что к попытке суицида ребенка подтолкнул конфликт с учителем математики. По их словам, дочь не выдержала издевательств со стороны 82-летнего преподавателя. На сайте говорится, что сама педагог отрицает версию давления на ученицу. В школе стартовала внутренняя проверка. Параллельно идет проверка правоохранительных органов - заявление написали родители пострадавшей, уточняет 31tv.ru.

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