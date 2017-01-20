Фото с сайта tomsk.ru

Ранивший себя в позвоночник из пистолета первоклассник начал дышать сам. Состояние 7-летнего Левы Золотухина врачи по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое, но процедуры реабилитации и вживление электрода по стимуляции спинного мозга дали положительный результат. Об этом сообщили родственники мальчика в группе в социальной сети "ВКонтакте" "Реально спасти", посвященной помощи ребенку.

После проведенной бронхоскопии врачи приняли решение убрать дыхательную трубку. Для имитации кашлевого рефлекса приобрели стимулятор стоимостью 345 тысяч рублей. Специалисты говорят, что в любой момент могут возникнуть осложнения. Медики пока не исключают необходимости установки стимулятора диафрагмы. Для закрепления результата, по словам родных, Леву нужно везти за границу.

Как сообщала радиостанция "Челябинское эхо", трагедия с Левой Золотухиным произошла в Еманжелинске 1 октября 2016 года. Ребенок играл вместе с дедом, по случайности в руках мальчика оказался пневматический пистолет. Первоклассник непреднамеренно нажал курок, пуля срикошетила и попала ему в позвоночник.

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