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Кадастровую стоимость двух зданий и участка земли в Челябинской области пересчитали по госгарантиям
20.01.2017 г. 15:09
Кадастровую стоимость двух зданий и участка земли в Челябинской области пересчитали по госгарантиям. Областному министерству имущества и природных ресурсов пришлось внести изменения в приказы, которые утверждают результаты государственной кадастровой оценки. Собственники земельного участка в поселке Шагол, а также домов в Нязепетровском и Сосновском районах в конце 2016 года обратились в минимущества с требованием пересмотреть итоги работы по их объектам.
По данным заявителей, для расчетов изначально брали неточные сведения. В министерстве с претензиями согласились и технические ошибки были исправлены. В результате кадастровую стоимость земельного участка в Шаголе снизили с 5,6 млн до 1,2 млн рублей. Здания в Нязепетровском и Сосновском районах, оцененные в 4,4 млн и 1 млн рублей, подешевели до 1,4 млн и 446 тыс. рублей соответственно.
После случая с изменением стоимости глава минимущества Алексей Бобраков попросил южноуральцев и работающие в регионе компании перепроверить результаты оценки.
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