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С начала года в Челябинской области более 700 полисов ОСАГО продали в электронном виде
20.01.2017 г. 15:07
Фото с сайта Auto43.Ru
С начала года в Челябинской области более 700 полисов ОСАГО продали в электронном виде. Это число составляет одну треть от количества е-полисов, оформленных в регионе в 2016 году. Как сообщает "Коммерсантъ", аналогичная тенденция отмечается и на общероссийском уровне. За 19 дней этого года заключено почти 100 тыс. договоров в электронном виде, тогда как в 2016 году их было заключено 330 тыс. Доля продаж от общего объема в среднем по стране составляет 6,7%.
Как отметил президент Российского союза автостраховщиков, с января 2017-го продажи полисов в электронном виде стали обязательными для всех страховщиков ОСАГО.
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