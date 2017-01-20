Фото с сайта Auto43.Ru

С начала года в Челябинской области более 700 полисов ОСАГО продали в электронном виде. Это число составляет одну треть от количества е-полисов, оформленных в регионе в 2016 году. Как сообщает "Коммерсантъ", аналогичная тенденция отмечается и на общероссийском уровне. За 19 дней этого года заключено почти 100 тыс. договоров в электронном виде, тогда как в 2016 году их было заключено 330 тыс. Доля продаж от общего объема в среднем по стране составляет 6,7%.

Как отметил президент Российского союза автостраховщиков, с января 2017-го продажи полисов в электронном виде стали обязательными для всех страховщиков ОСАГО.

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