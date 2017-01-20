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Свыше половины лифтов в Челябинске нуждаются в замене
20.01.2017 г. 15:05
Свыше половины лифтов в Челябинске нуждаются в замене. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Сергей Кочетков. По его словам, в городе 6,7 тыс. лифтов. 61% из них требует модернизации или полной замены. Власти совместно с управляющими компаниями подготовили предложение по ремонту 2 тыс. подъемников. В региональную программу по замене с 2017 по 2019 годы вошло только 929 лифта в Челябинске. Всего по данной программе планируется поставить 1,5 тыс. подъемников в 13 городах и районах региона, в этом году - не менее 500. На сегодняшний день выполнены работы по замене 119 лифтов, рассказал директор регоператора капремонта Вадим Борисов.
Он добавил, что изготовители подъемников не совсем готовы к резкому увеличению объемов производства в связи с возросшей потребностью. "Именно с недопоставкой необходимого лифтового оборудования связана задержка с выполнением работ по ремонту лифтов в 2016 году", – отметил Борисов. Но теперь лифтостроительные заводы скорректировали планы, и в 2017 году процесс поставок будет оптимизирован.
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