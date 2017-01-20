Фото с сайта Коми Ньюс

В Челябинской области завершили следствие по делу о показе порнографии детям. В суд направлены материалы, собранные по факту инцидента, произошедшего летом 2016 года. Тогда 56-летний житель Челябинска привел в квартиру троих мальчиков в возрасте восьми-девяти лет и продемонстрировал им видеозапись непристойного содержания, а также совершил в присутствии детей действия сексуального характера.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Педофила заключили под стражу из-за вероятности повторных приставаний к детям.

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