  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -14 ... -16 C°
  • -14 ... -16 C°
  • 59.3521р. + 0.1691
  • 63.1803р. - 0.0449
  •  
  • Делай как Я
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

В Челябинской области завершили следствие по делу о показе порнографии детям

20.01.2017 г. 15:02

В Челябинской области завершили следствие по делу о показе порнографии детям
Фото с сайта Коми Ньюс

В Челябинской области завершили следствие по делу о показе порнографии детям. В суд направлены материалы, собранные по факту инцидента, произошедшего летом 2016 года. Тогда 56-летний житель Челябинска привел в квартиру троих мальчиков в возрасте восьми-девяти лет и продемонстрировал им видеозапись непристойного содержания, а также совершил в присутствии детей действия сексуального характера.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Педофила заключили под стражу из-за вероятности повторных приставаний к детям.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 20.01.2017 г.»

Новости на эту тему