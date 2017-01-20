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Семь застройщиков в Челябинской области обвинили в нарушении договоров с дольщиками

20.01.2017 г. 15:00

Семь застройщиков в Челябинской области обвинили в нарушении договоров с дольщиками
Фото с сайта academ.info

Семь застройщиков в Челябинской области обвинили в нарушении договоров с дольщиками. Предупреждения недобросовестным компаниям вынесла прокуратура. Самое распространенное отступление от правил - отказ от гарантии ответственности за неисполнение обязательств в связи с банкротством страховых компаний. Кроме того, нередко фирмы затягивают сроки сдачи жилья, начинают сбор средств до государственной регистрации объекта, не предоставляют ежеквартальную отчетность. Также не единичны случаи необоснованного включения в договоры долевого участия невыгодных для покупателей условий. Например, строительные компании устанавливают гарантийный срок не с момента ввода дома в эксплуатацию, а с момента передачи жилого помещения. Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства региона, за прошедший год выявлено 93 нарушения закона. Было возбуждено 23 административных и дисциплинарных дела, два - уголовных.

 

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