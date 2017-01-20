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Чиновники в Челябинской области будут оперативнее рассматривать обращения жителей. В регионе заработала единая автоматизированнная информационная система. Основная цель ее внедрения — сократить документооборот и сроки рассмотрения заявлений и жалоб, поступающих в органы власти. Сервис позволяет осуществить связь с официальным сайтом президента страны, интернет-приемной правительства и губернатора, а также обеспечить доступ заявителей к результатам рассмотрения их обращений через «Личный кабинет».

«Обращения граждан — это наиболее востребованная форма взаимодействия власти с населением, и диалог этот должен быть регулярным. Эта постоянная связь позволяет увидеть реальные проблемы в регионе и своевременно на них реагировать», - подчеркнул глава региона Борис Дубровский.

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