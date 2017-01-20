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СПК подала иск к миндортрансу Челябинской области на 80 млн рублей
20.01.2017 г. 14:57
СПК подала иск к миндортрансу Челябинской области на 80 млн рублей. Причина - убытки, понесенные от выполнения пригородных перевозок. Заявление в суд направлено еще 11 января и пока оставлено без движения.
СПК с 2014 года судится с региональным правительством. По первому иску, в котором компания пыталась отсудить более 200 млн рублей убытков за пригородные перевозки за 2011 год, арбитражный суд отказал во взыскании. С апреля прошлого года рассматривается заявление о взыскании с Челябинской области более 260 млн рублей компенсаций за 2012 год. Сейчас в деле проходит экспертиза.
Ранее СПК заявляла, что намерена также добиваться взыскания компенсации за 2013 и 2014 годы, пишет "Коммерсантъ".
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