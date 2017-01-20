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Чуть более месяца осталось у жителей Челябинска для бесплатной приватизации жилья
20.01.2017 г. 14:03
Фото с сайта www.kurer-sreda.ru
Чуть более месяца осталось у жителей Челябинска для бесплатной приватизации жилья. Последний срок, чтобы успеть оформить в собственность квартиру или дом, - 28 февраля. Зарегистрировать имущество можно в управлении Росреестра по области или в МФЦ. Услуга пока бесплатна. Потребуется перечислить только госпошлину.
Всего за 2016 год были приватизированы более 1 тыс. жилых помещений, которые раньше находились в собственности города. Также Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям принял 18 положительных решений в пользу южноуральцев, проживающих в служебных квартирах.
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