Фото с сайта mitropolia74.ru

Митрополит Никодим освятит в Челябинске новый храм. Церковь в честь великомученика Пантелеимона Целителя откроется при центре защиты семьи, материнства и детства «Берег». Православная организация на протяжении четырех лет помогает беременным женщинам и мамам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. На сегодняшний день «Берег» опекает более тысячи семей. Митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершит литургию утром в воскресенье, 22 января.

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