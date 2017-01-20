  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -14 ... -16 C°
  • -14 ... -16 C°
  • 59.3521р. + 0.1691
  • 63.1803р. - 0.0449
  •  
  • Делай как Я
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

Митрополит Никодим освятит в Челябинске новый храм

20.01.2017 г. 13:59

Митрополит Никодим освятит в Челябинске новый храм
Фото с сайта mitropolia74.ru

Митрополит Никодим освятит в Челябинске новый храм. Церковь в честь великомученика Пантелеимона Целителя откроется при центре защиты семьи, материнства и детства «Берег». Православная организация на протяжении четырех лет помогает беременным женщинам и мамам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. На сегодняшний день «Берег» опекает более тысячи семей. Митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершит литургию утром в воскресенье, 22 января.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 20.01.2017 г.»

Новости на эту тему