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Митрополит Никодим освятит в Челябинске новый храм
20.01.2017 г. 13:59
Фото с сайта mitropolia74.ru
Митрополит Никодим освятит в Челябинске новый храм. Церковь в честь великомученика Пантелеимона Целителя откроется при центре защиты семьи, материнства и детства «Берег». Православная организация на протяжении четырех лет помогает беременным женщинам и мамам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. На сегодняшний день «Берег» опекает более тысячи семей. Митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершит литургию утром в воскресенье, 22 января.
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