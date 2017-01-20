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87-летняя ветеран ВОВ, которую отказывались госпитализировать, скончалась в больнице. Об этом сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Челябинска Ирина Пономарева. По предварительным данным, у престарелой женщины имелось объемное образование головного мозга.

О скандальной истории с врачами, которые не хотели госпитализировать ветерана, стало известно в четверг, 19 января. Как сообщил сын женщины, ранее особых проблем со здоровьем у нее не было, но в среду, 18 января, она резко почувствовала себя плохо. Вызванная на дом бригада скорой помощи доставила пенсионерку в девятую клиническую больницу. Однако после осмотра в приемном покое доктор заявил, что здоровью пациентки ничто не угрожает, и родным нужно подписать отказ от госпитализации.

По возвращении домой женщина не могла встать с постели, не реагировала на внешние раздражители и постоянно стонала от боли. Региональное управление СК организовало доследственную проверку, также историей заинтересовалась прокуратура. В итоге женщину положили в ГКБ №9 в четверг, 19 января. Она скончалась в реанимации.

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