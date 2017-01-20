Источник: www.art-grani.ru

Авторы коллекционной монеты с Трампом выпустили ее с опечатками. Златоустовская компания «Арт-Грани», которая изготовила сувениры из драгоценных металлов, признала, что допустила две недоработки в первом экземпляре коллекции. Предприятие, которое входит в гильдию оружейников, приурочило выпуск к инаугурации нового президента Соединенных Штатов Америки. Правда, на аверсе на английском языке неверно выбито «45-й президент», а на реверсе слово «America» написано через «k» вместо «с». Из-за ошибки первый номер коллекции компания решила оставить себе на память, прокомментировала специалист по маркетингу и рекламе Анастасия Гаврилова.

«Это был первый образец. Да, к сожалению, в нем ошибка была ввиду того, что торопились, были короткие сроки, делали в новогодние праздники, к сожалению не заметили, что была опечатка. Мы сейчас дорабатываем вот этот первый номер, и к выпуску этой коллекции в продажу она будет без ошибок. А этот экземпляр мы оставим себе на память, чтобы больше не совершать таких ошибок. Запросы есть: из Америки, из Германии, из России тоже. Но пока никто не приобрел еще. Все номера свободны», - отметила Анастасия Гаврилова.

Источник: www.art-grani.ru

Всего лимитированный выпуск составляют 45 медальных монет трех видов: из чистого золота (их создано пять штук), серебра (25 экземпляров) и комбинации этих металлов (15 штук). На аверсе изображен профиль 45-го президента США на фоне национального флага. На реверсе - Статуя Свободы и подпись на английском языке «Мы верим Трампу». Это перефразированный с использованием фамилии политика девиз республиканской партии «Мы верим в Бога».

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