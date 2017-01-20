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Сведения о махинациях с закупками в «Областном аптечном складе» проверяет прокуратура. По поручению главы ведомства Александра Кондратьева организована работа по обращению местного отделения ОНФ. Активисты заподозрили "Аптечный склад" в нечестных закупках на 1 млрд 700 млн рублей. Общественники выяснили, что в конце декабря 2016 года компания четыре раза приобретала лекарственные препараты и медицинские материалы у одной и той же фирмы на общую сумму свыше 1 млрд 700 млн рублей. По информации экспертов ОНФ, все процедуры прошли без торгов. То есть на 100% принадлежащая региону организация не стала искать поставщика с самыми выгодными условиями, чтобы сэкономить деньги.

Также выяснилось, что фирма, у которой закупили товар, принадлежит супруге директора по развитию бизнеса «Областного аптечного склада». В общей сложности с этой организацией заключили 303 контракта, большинство из них – как с единственным поставщиком. Представители ОНФ обратились в прокуратуру. В ведомстве начали разбираться, действительно ли склад нарушает антикоррупционное законодательство.

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