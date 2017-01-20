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В районе Коркино содержание бензапирена в воздухе в четыре раза превысило норму
20.01.2017 г. 12:27
В районе Коркино содержание бензапирена в воздухе в четыре раза превысило норму. Таков результат мониторинга, проведенного Роспотребнадзором. Пробы специалисты брали в период неблагоприятных метеоусловий. Работу вели на территории Челябинска, Копейска и Коркино 17 и 18 января. Основанием для расследования послужили многочисленные жалобы жителей указанных населенных пунктов на задымление атмосферного воздуха выбросами Коркинского разреза.
По результатам лабораторного анализа из общего числа проведенных исследований 5,8% проб не отвечали требованиям гигиенических нормативов.
"Превышение гигиенических нормативов выявлено на территории г. Коркино (п. Роза) по содержанию взвешенных веществ, среднесуточная концентрация которых зарегистрирована на уровне 2,3ПДК, и по содержанию бенз(а)пирена, среднесуточная концентрация которого составила 4,3ПДК", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Челябинской области.
В ведомстве добавили, что лабораторные исследования продолжаются.
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