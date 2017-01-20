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Магнитогорск сфотографировали с борта МКС

20.01.2017 г. 12:10

Магнитогорск сфотографировали с борта МКС
Фото: roscosmosofficial / Instagram

Магнитогорск сфотографировали с борта МКС. Снимок бортинженера экипажа Международной космической станции Сергея Рыжикова опубликован в официальном Instagram Роскосмоса. Подпись дает понять, что кадр - это часть фотопроекта космонавтов МКС «Города России». Ранее экипаж уже публиковал снимки Москвы, Читы и Волгограда.

После хештега #Магнитогорск на странице снимка написано: «Один из крупнейших мировых центров черной металлургии, а также крупный культурный и деловой центр Южного Урала. Город расположен у подножия горы Магнитной, по обоим берегам реки Урал. А так как река Урал является естественной водной границей между Азией и Европой, то получается, что правый берег города находится в Европе, а левый — в Азии».

 

 

Поверх четких клеток, образованных на заснеженном пространстве магистралями, стелется дым Магнитогорского металлургического комбината.

 

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