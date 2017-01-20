Фото: roscosmosofficial / Instagram

Магнитогорск сфотографировали с борта МКС. Снимок бортинженера экипажа Международной космической станции Сергея Рыжикова опубликован в официальном Instagram Роскосмоса. Подпись дает понять, что кадр - это часть фотопроекта космонавтов МКС «Города России». Ранее экипаж уже публиковал снимки Москвы, Читы и Волгограда.

После хештега #Магнитогорск на странице снимка написано: «Один из крупнейших мировых центров черной металлургии, а также крупный культурный и деловой центр Южного Урала. Город расположен у подножия горы Магнитной, по обоим берегам реки Урал. А так как река Урал является естественной водной границей между Азией и Европой, то получается, что правый берег города находится в Европе, а левый — в Азии».

Фото опубликовано Роскосмос // Roscosmos (@roscosmosofficial)Янв 19 2017 в 9:52 PST

Поверх четких клеток, образованных на заснеженном пространстве магистралями, стелется дым Магнитогорского металлургического комбината.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 20.01.2017 г.»