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Грабитель в Челябинске попал на видео в момент кражи золотой цепочки у продавца магазина

18.01.2017 г. 16:04

Грабитель в Челябинске попал на видео в момент кражи золотой цепочки у продавца магазина
Скриншот видео УГИБДД по Челябинску

Грабитель в Челябинске попал на видео в момент кражи золотой цепочки у продавца магазина. На кадрах с камеры, установленной в помещении, заметно, как преступник под видом покупателя общается с женщиной. Внезапно он резким движением срывает с шеи продавца цепочку и убегает. По этой видеозаписи удалось установить личность вора. Как выяснилось, 40-летний мужчина специализировался на кражах ювелирных изделий. Он нападал на женщин и отнимал у них украшения. В отделе по связям со СМИ УМВД России по Челябинску сообщили, что известно как минимум о семи жертвах в Калининском и Тракторозаводском районах. Похищенное грабитель сбывал в ломбардах. Мужчину задержали.

  

   

   Видео, фото: УМВД по Челябинску 

 

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