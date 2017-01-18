- -17 ... -19 C°
- -12 ... -14 C°
- 59.183р. - 0.2185
- 63.2252р. - 0.0612
-
16.01.2017 г. | 12:40
-
16.01.2017 г. | 12:03
Грабитель в Челябинске попал на видео в момент кражи золотой цепочки у продавца магазина
18.01.2017 г. 16:04
Грабитель в Челябинске попал на видео в момент кражи золотой цепочки у продавца магазина. На кадрах с камеры, установленной в помещении, заметно, как преступник под видом покупателя общается с женщиной. Внезапно он резким движением срывает с шеи продавца цепочку и убегает. По этой видеозаписи удалось установить личность вора. Как выяснилось, 40-летний мужчина специализировался на кражах ювелирных изделий. Он нападал на женщин и отнимал у них украшения. В отделе по связям со СМИ УМВД России по Челябинску сообщили, что известно как минимум о семи жертвах в Калининском и Тракторозаводском районах. Похищенное грабитель сбывал в ломбардах. Мужчину задержали.
Видео, фото: УМВД по Челябинску
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 11.01.2017 г. После неудачной кражи колбасы девушка догола разделась в торговом зале ТРК
- 11.01.2017 г. Челябинец украл из магазина коньяк за 2 тыс. 600 рублей
- 09.01.2017 г. Продавец в магазине украла у покупательницы 18 тыс. рублей
- 28.12.2016 г. В Челябинске осудили участников банды, нападавшей на круглосуточные магазины в медицинских масках
- 26.12.2016 г. Экс-полицейский получил условный срок за кражу золота из вещдоков на 3,4 млн рублей