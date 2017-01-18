Скриншот видео УГИБДД по Челябинску

Грабитель в Челябинске попал на видео в момент кражи золотой цепочки у продавца магазина. На кадрах с камеры, установленной в помещении, заметно, как преступник под видом покупателя общается с женщиной. Внезапно он резким движением срывает с шеи продавца цепочку и убегает. По этой видеозаписи удалось установить личность вора. Как выяснилось, 40-летний мужчина специализировался на кражах ювелирных изделий. Он нападал на женщин и отнимал у них украшения. В отделе по связям со СМИ УМВД России по Челябинску сообщили, что известно как минимум о семи жертвах в Калининском и Тракторозаводском районах. Похищенное грабитель сбывал в ломбардах. Мужчину задержали.

Видео, фото: УМВД по Челябинску

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Все новости за 18.01.2017 г.»