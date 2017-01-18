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16.01.2017 г. | 12:03
Жительница Миасса сфотографировала мираж в небе над городом
18.01.2017 г. 15:57
Жительница Миасса сфотографировала мираж в небе над городом. В облаках отразились горы, находящиеся на расстоянии 30 км. Необычное оптическое явление 28-летняя инструктор по туризму Мария Рассомахина запечатлела из окна своей квартиры на девятом этаже. Как рассказала девушка сайту "Хорошие новости", видение продлилось около трех минут. Фотографии она выложила в соцсети в группе любителей метеорологии. Участники сообщества разъяснили ей, что подобные явления образуются из-за большой разницы температур на вершине склона, освещаемого солнцем, и у обледенелого подножия. Нередко появлению миражей способствуют НМУ - дымовая завеса как раз в последнее время установилась в Миассе.
Фото: Мария Рассомахина / hornews.com
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