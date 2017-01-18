Фото с сайта Администрация города Костромы

Смог в Челябинске не рассеется до вечера четверга. Режим НМУ второй степени опасности снова продлили. Сегодня утром челябинский гидрометцентр прогнозировал уменьшение задымленности к 19:00, но улучшения не произошло. В Сатке, Троицке, Коркино и Магнитогорске химический туман стал менее плотным, но неблагоприятные метеоусловия также сохраняются.

Особый экорежим действует на территории области на протяжении недели. Промышленным предприятиям предписано снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. В управлении МЧС по Челябинской области рекомендуют южноуральцам в период НМУ употреблять как можно больше воды или кисломолочной продукции. Также просят носить индивидуальные маски или респираторы. При сильном кашле, аллергических реакциях и проблемах с дыханием необходимо срочно обратиться к врачу.

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Все новости за 18.01.2017 г.»