  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -17 ... -19 C°
  • -12 ... -14 C°
  • 59.183р. - 0.2185
  • 63.2252р. - 0.0612
  •  
  • Делай как Я
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

Посетители Картинной галереи смогут увидеть реставрацию работы советского художника

18.01.2017 г. 15:46

Посетители Картинной галереи смогут увидеть реставрацию работы советского художника
Фото с сайта www.culture-chel.ru

Посетители Картинной галереи смогут увидеть реставрацию работы советского художника. В зале временных экспозиций, где сейчас проходит выставка соцреализма «Ударным темпом, полным ходом!», до конца недели будет работать художник-реставратор Музея изобразительных искусств Виктор Чичиланов.

Как сообщили в пресс-службе организации, мастер проведет первый этап восстановления картины Павла Соколова-Скаля «Ночной разговор» - промывку и расчистку. К открытию экспозиции в декабре прошлого года были отреставрированы несколько живописных полотен, они были сильно повреждены, но их удалось восстановить, некоторым картинам вернулось авторство и датировка.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 18.01.2017 г.»

Новости на эту тему