Фото с сайта www.culture-chel.ru

Посетители Картинной галереи смогут увидеть реставрацию работы советского художника. В зале временных экспозиций, где сейчас проходит выставка соцреализма «Ударным темпом, полным ходом!», до конца недели будет работать художник-реставратор Музея изобразительных искусств Виктор Чичиланов.

Как сообщили в пресс-службе организации, мастер проведет первый этап восстановления картины Павла Соколова-Скаля «Ночной разговор» - промывку и расчистку. К открытию экспозиции в декабре прошлого года были отреставрированы несколько живописных полотен, они были сильно повреждены, но их удалось восстановить, некоторым картинам вернулось авторство и датировка.

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Все новости за 18.01.2017 г.»