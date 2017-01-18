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Посетители Картинной галереи смогут увидеть реставрацию работы советского художника
18.01.2017 г. 15:46
Фото с сайта www.culture-chel.ru
Посетители Картинной галереи смогут увидеть реставрацию работы советского художника. В зале временных экспозиций, где сейчас проходит выставка соцреализма «Ударным темпом, полным ходом!», до конца недели будет работать художник-реставратор Музея изобразительных искусств Виктор Чичиланов.
Как сообщили в пресс-службе организации, мастер проведет первый этап восстановления картины Павла Соколова-Скаля «Ночной разговор» - промывку и расчистку. К открытию экспозиции в декабре прошлого года были отреставрированы несколько живописных полотен, они были сильно повреждены, но их удалось восстановить, некоторым картинам вернулось авторство и датировка.
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