Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор потребовал у административных комиссий активнее собирать штрафы. На совещании с главами городов и районов Борис Дубровский рассмотрел итоги деятельности комиссий в разных территориях Южного Урала за 2016 год. Как сообщил начальник главного управления юстиции Валерий Быков, в 2016 году существенно возросло количество дел в производстве. За 12 месяцев их рассмотрели более трех тысяч. Сумма наложенных штрафов превысила 6 млн рублей, в местные бюджеты зачислено более 4 млн. По сравнению с 2015 годом собираемость взысканий увеличилась в два раза.

По словам Быкова, хуже всего отработали административные комиссии в Локомотивном, Снежинске, Аргаяшском и Красноармейском районах. Быков даже попросил губернатора лишить Локомотивный округ полномочий по работе структуры по взысканию штрафов за нарушения благоустройства, поскольку уже два года она бездействует. Однако глава региона отказался отзывать комиссию, а потребовал у руководства территории вернуть затраченные на работу деньги в областной бюджет.

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