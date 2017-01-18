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У 38% челябинцев в 2016 году уменьшилась зарплата
18.01.2017 г. 15:33
Фото с сайта Vluki.Ru
У 38% челябинцев в 2016 году уменьшилась зарплата. У 45% она осталась на прежнем уровне. Подняли оплату труда для 17% жителей города. Среди тех, кто отметил рост, прибавка составила от 10 до 30%. Более чем вполовину увеличить годовой доход получилось у единиц опрошенных. Такие данные приводит сайт по поиску работы Зарплата.ру. Аналитики опросили жителей Челябинска, зарегистрированных на ресурсе.
Как говорится в результатах исследования, чаще всего требуют прибавки к зарплате те, кто уверен в своем профессионализме. Таковыми себя считают 22% челябинцев, еще 43% просто высоко оценивают свои рабочие качества, почти треть сомневается в себе.
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