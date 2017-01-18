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Инспекторы минэкологии проверяют предприятия на предмет соблюдения норм работы при НМУ. Во вторник, 17 января, в период полного штиля эксперты побывали на трубопрокатном заводе и выяснили, что на предприятии прекратили работу нескольких сварочных установок, приборов плазменной резки и продувки труб.

Холодная и безветренная погода, которая спровоцировала образование густого смога над Челябинском, сохраняется вторую неделю. 17 января гидрометцентр повысил степень опасности неблагоприятных метеоусловий, поэтому предприятия обязаны снизить интенсивность выбросов в атмосферу на 20-25%, вплоть до полной остановки оборудования.

В городе работают несколько стационарных постов измерения качества воздуха, а также мобильных лабораторий. Эксперты минэкологии выезжают на предприятия, чтобы на местах проконтролировать соблюдение требований закона. В первую очередь проверяют предприятия энергетического, металлургического и машиностроительного комплексов.

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Все новости за 18.01.2017 г.»