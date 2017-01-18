Фото с сайта gubernator74.ru

Главам городов и районов области дали полгода на оформление прав пользования грунтовыми водами. Подготовить лицензии до июля 2017 года поручил губернатор Борис Дубровский. Глава региона подчеркнул, что на данный момент более 800 скважин используется с нарушением федерального закона, источники эксплуатируют без специальных паспортов.

Как сообщил министр имущества и природных ресурсов Алексей Бобраков, всего на территории Южного Урала функционируют почти 1300 водозаборных скважин, но лицензии на право пользования недрами для добычи подземных ресурсов есть только на треть от этого числа. Это источники в Челябинске, Магнитогорске, Локомотивном, Трехгорном, Озерске и Коркинском районе. Все остальные скважины фактически находятся вне закона.

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Все новости за 18.01.2017 г.»