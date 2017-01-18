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Жилье в Челябинской области в 2016 году подешевело на 3%
18.01.2017 г. 14:59
Фото с сайта Yuzh-bereg.ru
Жилье в Челябинской области в 2016 году подешевело на 3%. Стоимость квадратного метра уменьшилась на тысячу рублей и в среднем составила 35 тыс. Такие данные по результатам проведенного исследования опубликовали эксперты аналитического агентства SRG. Это самый низкий показатель снижения в Уральском федеральном округе. Для сравнения в Ямало-Ненецком автономном округе темп падения цен составил почти 8%, в Ханты-Мансийском - 6%, в Свердловской и Тюменской областях - 4,5%.
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