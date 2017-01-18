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Челябинские библиотекари спасли примерзшего к фонарному столбу кота
18.01.2017 г. 14:46
Челябинские библиотекари спасли примерзшего к фонарному столбу кота. Животное не могло самостоятельно оторвать лапы от заледеневшего железного щитка. Это случилось в понедельник, 16 января, под окнами областной детской библиотеки имени Горького. О беспомощном коте сотрудникам учреждения рассказали прохожие. Женщины, вооружившись чайником с теплой водой, освободили его. По словам библиотекаря Марины Русских, животное обогрели, накормили молоком и макаронами с курицей. После отдыха его отвезли на осмотр в центр зоозащиты.
"Кот здоров, чистый, ухоженный, домашний, возраст 1-1,5 года", - рассказала Марина Русских. Возможно, животное сбежало из квартиры, прежде чем угодить в беду, но найти его владельца так и не удалось. Сегодня в группе в социальной сети "ВКонтакте" библиотекари сообщили, что спасенного кота забрали в новый дом.
Фото: Марина Русских / Группа ВКонтакте "Детская библиотека имени М.Горького г.Челябинск"
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