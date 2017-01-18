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Девелопер из Санкт-Петербурга отложил строительство логистического комплекса в Челябинске
18.01.2017 г. 14:38
Девелопер из Санкт-Петербурга отложил строительство логистического комплекса в Челябинске. Объект должен был стать одним из крупнейших в регионе и расположиться на площади в 200 тыс. кв. метров. Компания "А плюс девелопмент" скорректировала планы в связи со сложной экономической ситуацией.
"Все происходит медленнее, чем хотелось бы, в том числе с точки зрения того, как себя сейчас чувствует рынок. Он не позволяет действовать с той агрессивной скоростью, на которую мы изначально рассчитывали", - прокомментировал "Коммерсанту" директор департамента развития Антон Бондаренко.
Сейчас, по его словам, фирма сосредоточилась на развитии бизнеса в Казани, Санкт-Петербурге и Москве. О строительстве складского комплекса "А плюс девелопмент" заявила весной 2016-го. Для этого она подыскивала подходящий участок в 50 га и готовила 10 млрд инвестиций. Реализовать проект планировали за пять лет.
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