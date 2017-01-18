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Исторический музей Южного Урала объявил конкурс на лучшее селфи с экспонатом
18.01.2017 г. 14:36
Исторический музей Южного Урала объявил конкурс на лучшее селфи с экспонатом. Челябинцам и гостям города предложили присоединиться ко всемирному флешмобу, в рамках которого посетители галерей делятся в интернете своими снимками на фоне витрин с произведениям искусства и старинными артефактами.
В этот день - 18 января - люди показывают в социальных сетях не только самих себя, но и демонстрируют всему миру шедевры мировой культуры, отмечают в историческом музее. Авторам снимков с экспонатами предложили до 23 января представить удачные кадры на суд жюри из профессиональных фотохудожников. Приветствуются необычные ракурсы и эксперименты с сюжетом. Авторов самых интересных снимков ожидают призы.
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