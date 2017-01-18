Фото с сайта uralgufk.ru

Ректору УралГУФК вменяют еще пять коррупционных дел на 2 млн рублей. Как сообщили в управлении СК России по Челябинской области, следствие установило, что в 2015-2016 годах Евгений Орехов получил несколько взяток на общую сумму 2 млн рублей. Деньги платили компании, которым он помогал выиграть конкурсы на проведение работ и оказание услуг для вуза.

За аналогичное преступление руководитель университета сейчас находится под домашним арестом. Его обвиняют в том, что в мае 2016 года он получил через посредников 200 тыс. за содействие в заключении госконтрактов с УралГУФК. Также по подозрению в пособничестве в Санкт-Петербурге была задержана дочь Орехова.

Сегодня, 18 января, в суде будет решаться вопрос о продлении меры пресечения соучастникам - предпринимателям Игорю Чарикову и Валерию Поляку.

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Все новости за 18.01.2017 г.»