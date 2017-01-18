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Прокуратура ищет виновника путаницы с телами двух умерших бабушек в Челябинске. Начата проверка информации об инциденте, произошедшем 13 января, когда челябинская семья случайно похоронила чужую родственницу. В морге перепутали тела 91-летней Стефаниды Новиковой и 78-летней Лидии Кошелевой. Последнюю посторонняя семья, не узнав, похоронила в тот же день. А пришедшие на панихиду Стефаниды Новиковой сразу поняли, что в гробу лежит незнакомый человек. По журналу нашли семью, которой передали тело их родственницы. Выяснилось, что ее уже предали земле.

Кошелевым предложили похоронить чужую бабушку, а потом обменяться контактами и ходить на могилу к своей. Возмущенная семья наотрез отказалась и потребовала провести эксгумацию. Это было сделано в понедельник, 16 января. На следующий день состоялись повторные похороны.

Как сообщает РИА Новости, областная прокуратура начала по факту произошедшего проверку на основании публикаций в СМИ, поскольку заявлений от родственников не поступало. «Прокуратура установит, в какой момент произошла путаница с телами – либо женщин перепутали работники ритуальных услуг из компании «Вечность», доставлявшие тела, либо с бирками ошиблись сотрудники морга. Пока никто не признает свою вину», — уточнили в прокуратуре.

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