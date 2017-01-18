  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -17 ... -19 C°
  • -12 ... -14 C°
  • 59.183р. - 0.2185
  • 63.2252р. - 0.0612
  •  
  • Делай как Я
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

Прокуратура ищет виновника путаницы с телами двух умерших бабушек в Челябинске

18.01.2017 г. 14:21

Прокуратура ищет виновника путаницы с телами двух умерших бабушек в Челябинске
Фото с сайта Vse42.Ru

Прокуратура ищет виновника путаницы с телами двух умерших бабушек в Челябинске. Начата проверка информации об инциденте, произошедшем 13 января, когда челябинская семья случайно похоронила чужую родственницу. В морге перепутали тела 91-летней Стефаниды Новиковой и 78-летней Лидии Кошелевой. Последнюю посторонняя семья, не узнав, похоронила в тот же день. А пришедшие на панихиду Стефаниды Новиковой сразу поняли, что в гробу лежит незнакомый человек. По журналу нашли семью, которой передали тело их родственницы. Выяснилось, что ее уже предали земле.
Кошелевым предложили похоронить чужую бабушку, а потом обменяться контактами и ходить на могилу к своей. Возмущенная семья наотрез отказалась и потребовала провести эксгумацию. Это было сделано в понедельник, 16 января. На следующий день состоялись повторные похороны.

Как сообщает РИА Новости, областная прокуратура начала по факту произошедшего проверку на основании публикаций в СМИ, поскольку заявлений от родственников не поступало. «Прокуратура установит, в какой момент произошла путаница с телами – либо женщин перепутали работники ритуальных услуг из компании «Вечность», доставлявшие тела, либо с бирками ошиблись сотрудники морга. Пока никто не признает свою вину», — уточнили в прокуратуре.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram 

Все новости за 18.01.2017 г.»

Новости на эту тему