Горящий уголь, сера, токсичный газ. Чем пахнет смог в Челябинске?

Фото с сайта Otravilsja.ru

Горящий уголь, сера, токсичный газ. Челябинцы строят предположения о том, чем пахнет смог над областным центром. Корреспонденты «Челябинского эха» опросили горожан на улицах и выяснили, как люди переносят неблагоприятные метеоусловия. Жители отмечают, что от едких примесей в воздухе страдают органы дыхания, а разглядеть соседние дома утром с балкона из-за дымовой завесы бывает затруднительно. Хуже всего смог переносят маленькие дети.

- В других городах получше пахнет. Даже когда приезжали из Новосибирска, через железнодорожный вокзал въезжали в Челябинск, разница большая прямо. Даже непривычно стало. Полмесяца там были - отвыкли.

- У меня одышка сразу начинается, кашляю и не прокашливаюсь. У нас дома еще ребенок маленький, окна все закрыты, душно. Пахнет какой-то гарью, отходами... Как отработанное горючее.

- Вообще не видно ничего, потом рассеивается. Погода видите какая? Смог стоит, он, скорее всего, с шахт, наверное. Копейская, коркинская - они же все экономят. Им легче штрафы заплатить, чем построить очистные. Если бы очистные построили, было бы гораздо чище.

- Я нормально себя чувствую. Но многие, у кого проблемы с дыханием, с легкими, бронхиальная астма, очень ощущают. Молодые, я про молодых говорю. Я не знаю, кто нас травит. Кто-то, видимо, есть. Скажет: «Живые еще до сих пор?!»

Объявленный в Челябинске и других городах области режим НМУ сохраняется уже почти неделю. В социальных сетях опубликованы многочисленные фотосвидетельства низкого качества воздуха. В интернете появилась адресованная президенту Путину петиция с требованием взять ситуацию под контроль. За два дня она собрала почти 9 тыс. подписей.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 18.01.2017 г.»