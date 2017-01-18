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Челябинцы потребовали у Медведева и Дубровского очистить «черное небо»
18.01.2017 г. 12:43
Челябинцы потребовали у Медведева и Дубровского очистить «черное небо». Петиция размещена на сайте общественного фонда "Гражданский патруль". Она адресована премьер-министру Дмитрию Медведеву, губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Авторы подчеркивают, что сегодня экологическая ситуация в двух уральских регионах на грани катастрофы.
"Два индустриально развитых региона, от которых напрямую зависит экономическое благополучие России, стали практически не пригодными для жизни. Здесь практически не бывает чистого воздуха", - сказано в тексте обращения. "Почти пять месяцев в году челябинцы живут под "черным небом", - добавляют создатели петиции.
"Миллионы жителей Урала в своей обычной жизни дышат газом. Разработанные программы на 2017 год, объявленный в России Годом экологии, не способны дать востребованного эффекта. Времени ждать, когда развернется неповоротливый бюрократический механизм, уже нет", - говорится в обращении.
Авторы предлагают привести в порядок санитарно-защитные зоны предприятий, расселить жителей домов, расположенных в таких территориях. Также создатели петиции требуют запретить новое строительство в санитарно-защитных зонах и на прилегающей к промышленным объектам площадках и увеличить штрафы за нарушение правил охраны атмосферного воздуха в десятки раз.
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