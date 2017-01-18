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Карантин отменен. Школьники Челябинска 19 января выйдут на учебу
18.01.2017 г. 12:35
Карантин отменен. Школьники Челябинска в четверг, 19 января, выйдут на учебу. Решение принято сегодня, 18 января, на заседании оперативного штаба по гриппу и ОРВИ. Специалисты отмечают, что в Челябинске в течение недели наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. А последние несколько дней карантина были необходимы для того, чтобы закрепить положительную динамику. Теперь же в штабе не видят опасности, поэтому карантин и будет отменен.
Напомним, в больницах Челябинска с гриппом и ОРВИ сегодня находятся сотни человек. 65 пациентов в тяжелом состоянии. На территории области число заболевших пока растет, ситуация оценивается как эпидемическая. В связи с этим учебный процесс в ряде городов и районов возобновлять не будут. Так, в Магнитогорске карантин продлен до 21 января.
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