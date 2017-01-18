  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -17 ... -19 C°
  • -12 ... -14 C°
  • 59.183р. - 0.2185
  • 63.2252р. - 0.0612
  •  
  • Делай как Я
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

Карантин отменен. Школьники Челябинска 19 января выйдут на учебу

18.01.2017 г. 12:35

Карантин отменен. Школьники Челябинска 19 января выйдут на учебу
Фото с сайта Gorod48.ru

Карантин отменен. Школьники Челябинска в четверг, 19 января, выйдут на учебу. Решение принято сегодня, 18 января, на заседании оперативного штаба по гриппу и ОРВИ. Специалисты отмечают, что в Челябинске в течение недели наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. А последние несколько дней карантина были необходимы для того, чтобы закрепить положительную динамику. Теперь же в штабе не видят опасности, поэтому карантин и будет отменен.

Напомним, в больницах Челябинска с гриппом и ОРВИ сегодня находятся сотни человек. 65 пациентов в тяжелом состоянии. На территории области число заболевших пока растет, ситуация оценивается как эпидемическая. В связи с этим учебный процесс в ряде городов и районов возобновлять не будут. Так, в Магнитогорске карантин продлен до 21 января.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 18.01.2017 г.»

Новости на эту тему