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Bosch отзывает в России 4,7 тыс. плит из-за опасности утечки газа. С таким заявлением немецкая компания обратилась в Росстандарт. Кухонные приборы с дефектом продавали с 2009 по 2015 годы. В семи моделях был установлен бракованный адаптер, который соединяет плиту с газовым шлангом. Как сообщили представители Bosch, деталь может треснуть и сломаться, что приведет к утечке газа. В худшем случае это может окончиться взрывом.

Отзыву подлежат плиты следующих моделей: HGG223120E, HGV745250, HSG223020E, HSG223155R, HSV625120R, HSV745020, HSV745050E. Владельцам необходимо обратиться в местный сервисный центр, где специалисты заменят ненадежную соединительную деталь на новую.

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Все новости за 18.01.2017 г.»