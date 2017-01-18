Фото с сайта 74.мвд.рф

Сотрудники ДПС задержали на трассе пьяного водителя междугороднего автобуса. Это случилось во вторник, 17 января, под Чебаркулем. В салоне ехали шестеро пассажиров. Патрульные остановили микроавтобус Renault Master за то, что водитель выехал на полосу встречного движения. При проверке документов выяснилось, что шофер пьян. Алкотестер показал в его крови превышение нормы содержания алкоголя - 1,26 мг/л.

38-летний житель Аши рассказал, что накануне ночного рейса он получил путевой лист и прошел медосмотр, а потом выпил водки в кафе. Поспав несколько часов, он забрал с парковки пассажиров и повез их в Челябинск. Полицейские сняли водителя с рейса и вызвали на место его начальника. Оказалость, что задержанный 43 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и однажды был лишен прав за выезд на "встречку".

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В пресс-службе ГУ МВД России по области сообщили, что сотрудники дорожной инспекции проверят, как перевозчик осуществляет предрейсовый контроль за водителями и почему было допущено, чтобы за рулем оказался пьяный человек.

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