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8-месячный ребенок пострадал в ДТП в Челябинске

18.01.2017 г. 12:18

8-месячный ребенок пострадал в ДТП в Челябинске
Фото: УГИБДД по Челябинску

8-месячный ребенок пострадал в ДТП в Челябинске. Авария произошла в Металлургическом районе днем во вторник, 17 января. 27-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos двигался по улице Морской. На нерегулируемом перекрестке он не предоставил преимущество ехавшему по главной дороге ВАЗ-2108. Иномарка на скорости врезалась в "восьмерку". В результате пострадали 23-летний водитель и двое пассажиров отечественного автомобиля, в том числе 8-месячный мальчик. Как рассказали в УГИБДД Челябинска, ребенок отделался легкими ушибами только благодаря тому, что на момент ДТП находился в детском автокресле.

 

 

 

   Фото: УГИБДД по Челябинску

 

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