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СКР проверяет информацию СМИ о 3-летнем ребенке, которого отец напоил пивом

16.01.2017 г. 16:25

СКР проверяет информацию СМИ о 3-летнем ребенке, которого отец напоил пивом
Фото с сайта www.tverlife.ru

СКР проверяет информацию СМИ о 3-летнем ребенке, которого отец напоил пивом. Все произошло в еманжелинском поселке Батуринский. Местный житель в пьяном состоянии напоил маленького сына. Ребенок потерял сознание и попал в реанимацию городской больницы. Мать пыталась помешать отцу поить мальчика, однако тот не послушал. Тогда она попросила соседку вызвать полицию. В ходе проверки следователи примут решение о том, возбуждать уголовное дело или нет.

 

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