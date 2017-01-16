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СКР проверяет информацию СМИ о 3-летнем ребенке, которого отец напоил пивом
16.01.2017 г. 16:25
Фото с сайта www.tverlife.ru
СКР проверяет информацию СМИ о 3-летнем ребенке, которого отец напоил пивом. Все произошло в еманжелинском поселке Батуринский. Местный житель в пьяном состоянии напоил маленького сына. Ребенок потерял сознание и попал в реанимацию городской больницы. Мать пыталась помешать отцу поить мальчика, однако тот не послушал. Тогда она попросила соседку вызвать полицию. В ходе проверки следователи примут решение о том, возбуждать уголовное дело или нет.
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