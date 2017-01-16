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В Челябинске увеличили размер страховых выплат пострадавшим на производстве. Ежемесячные перечисления для этой категории с первого января 2017 года возросли на 4%, сообщили в региональном отделении фонда социального страхования. Коэффициент индексации утвердило федеральное правительство. Ежемесячные страховые выплаты назначают и выплачивают тем, кто получил заключение медико-социальной экспертизы об утрате профессиональной трудоспособности. Размер обеспечения зависит от степени вреда для здоровья и уровня средней зарплаты, которую пострадавший получал до наступления страхового случая. С 1 января 2017 года максимальный размер ежемесячной выплаты составляет чуть больше 72 тысяч рублей, а единовременной - 94 тысячи.

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