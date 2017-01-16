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16.01.2017 г. | 12:40
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16.01.2017 г. | 12:03
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В Челябинске нашли школьницу, которая ушла на каток и пропала
16.01.2017 г. 15:49
Фото с сайта vk.com/legionspas
В Челябинске нашли школьницу, которая ушла на каток и пропала. Информация об этом опубликована в сообществе поискового отряда "Легион-СПАС" в социальной сети "ВКонтакте". О том, где девочка находилась в течение суток, данных нет.
12-летняя Анна Гареева пропала в воскресенье, 15 января. В 16:30 она вышла из дома по адресу ул. 40 лет Победы на каток и пропала. К поискам ребенка подключились волонтеры.
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