Фото с сайта 74.мвд.рф

Водитель иномарки попал в больницу после ДТП с грузовиком на трассе М5. Авария произошла в воскресенье, 15 января, в 05:35 в Чебаркульском районе. На 1819-м километре федеральной дороги водитель Toyota Auris не справился с управлением и наехал на водоналивные блоки, обозначающие начало участка с двусторонним движением. После чего иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Iveco, который ехал в сторону Москвы.

Фото: Пресс-служба управления МВД по Челябинской области

Водитель Toyota, 65-летний челябинец, получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП, сообщаили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

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