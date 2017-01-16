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Убийца челябинки Эстер Альварес попросил суд смягчить приговор. Застреливший женщину Эдвард Краузе, а также его подельники Елена Самсонова и Семен Лабецкий подали апелляцию в областной суд. Ранее по итогам рассмотрения резонансного дела в Чебаркуле Краузе, Лабецкий и Самсонова получили по 19,5, пять и четыре года колонии соответственно.

Преступление было совершено в марте 2015 года. Мотивом для убийства 35-летней матери троих детей стало похищение принадлежащего ей кроссовера Range Rover Evoque. Краузе, знакомый с Эстер Альварес, отправился вместе с ней отмечать день рождения женщины на озеро Зюраткуль. На пути обратно женщина перестала выходить на связь, ее машина также пропала. Позднее тело Альварес с пулевым ранением головы нашли у дороги в Чебаркульском районе. По подозрению в убийстве был задержан Краузе.

В дальнейшем следствие выяснило, что скрыться сразу после преступления ему помогла знакомая Елена Самсонова. А Лабецкий перегнал Range Rover Evoque погибшей в Челябинск и спрятал. Подельников судили в Чебаркуле. Вынесенный приговор они сочли слишком строгим и ходатайствовали о его пересмотре в Челябинский областной суд, сообщает U24.ru.

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