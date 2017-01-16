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Борис Дубровский потребовал обеспечить безопасность людей на крещенском купании. Губернатор поручил главам городов и районов проконтролировать организацию мест погружения на водоемах.

"Традиционно: врачи, места для обогрева, охрана общественного порядка – все это необходимо обеспечить", – подчеркнул Борис Дубровский.

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев отметил в своем докладе, что в Челябинске по сложившейся традиции 19 января будет оборудовано пять купелей: по две на Шершневском водохранилище и озере Смолино, еще одна на Первом озере. Как сообщили в управлении МЧС России по региону, в прорубях установят безопасные поручни и вырубят ступени для спуска в воду. Также будут размещены палатки для переодевания. На местах будут дежурить бригады скорой помощи, спасатели и пожарные.

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Все новости за 16.01.2017 г.»