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В челябинском зоопарке родился редкий грызун пака

16.01.2017 г. 14:52

В челябинском зоопарке родился редкий грызун пака
Фото с сайта chelzoo.ru

В челябинском зоопарке родился редкий грызун пака. Это уже одиннадцатый детеныш у пары тропических животных, обитающих в зверинце. Как рассказали в пресс-службе учреждения, новорожденный мужского пола и растет бодрым и крепким. Сейчас он находится со своими родителями и питается молоком матери.

Для зоопарков России паки - довольно редкие животные. Южноуральские зоологи говорят, что Челябинск отправляет появившихся в местном зверинце пак по всей стране.

 

   Фото: chelzoo.ru

 

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