Челябинск
- -19 ... -21 C°
- -19 ... -21 C°
- 59.6067р. + 0.2367
- 63.2308р. + 0.1086
Нескучное право
-
16.01.2017 г. | 12:40
-
16.01.2017 г. | 12:03
Топ-5 новостей Челябинска
В челябинском зоопарке родился редкий грызун пака
16.01.2017 г. 14:52
Фото с сайта chelzoo.ru
В челябинском зоопарке родился редкий грызун пака. Это уже одиннадцатый детеныш у пары тропических животных, обитающих в зверинце. Как рассказали в пресс-службе учреждения, новорожденный мужского пола и растет бодрым и крепким. Сейчас он находится со своими родителями и питается молоком матери.
Для зоопарков России паки - довольно редкие животные. Южноуральские зоологи говорят, что Челябинск отправляет появившихся в местном зверинце пак по всей стране.
Фото: chelzoo.ru
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 16.01.2017 г. Магнитогорские зоозащитники пожаловались в надзорные органы на контактный зоопарк в одном из ТРК
- 13.01.2017 г. После смерти собаки в аэропорту Екатеринбурга Россельхознадзор опубликовал для челябинцев правила перевозки животных
- 13.01.2017 г. Спасенную в Еткульском районе раненую рысь прооперируют после 22 января
- 12.01.2017 г. Выдра в зоопарке Челябинска показала танец под балалайку
- 12.01.2017 г. Всех домашних животных в Челябинской области в обязательном порядке промаркируют